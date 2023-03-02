Кандидатка мистецтвознавства викладала у НМАУ з 2000 року

Професорка кафедри історії світової музики Національної музичної академії України Олена Корчова звільнилась через те, що навчальний заклад відмовляється прибрати з своєї назви ім’я російського композитора Петра Чайковського. Вона викладала в академії з 2000-го року.

«Вільна. Від сорому "чайковського миру". Від гібридності в стінах НМАУ. Від сліпої волі більшості. Від розмивання людських і професійних істин», – написала Олена Корчова на своїй сторінці у Facebook.

Заява на звільнення Олени Корчової

Нагадаємо суть справи. Ще у червні вчена рада національної музичної академії імені Петра Чайковського виступила за те, щоб зберегти його ім’я у назві вишу. З таким зверненням керівництво академії звернулось до президента, уряду та Верховної Ради.

Народний артист України Юрій Рибчинський заявив, що «воювати між собою можуть уряди та армії, але не культури».

Також прихильники збереження назви говорять про світове значення творчої спадщини композитора, що, зрештою, є універсальним аргументом у всіх противників дерусифікації.

Одним із аргументів також стало й українське походження композитора, чиє ім'я виш носить з 1940-го року. Ці заяви уже активно підхопили російські ЗМІ.

Незгодні з офіційною позицією закладу професори та викладачі звернулися з відкритим листом до ректора НМАУ Максима Тимошенка. До них приєдналися і студенти вишу, для яких одним із суттєвих аргументів із вагомих аргументів проти імені Петра Чайковського у назві альма-матер, є той факт, що аналогічну назву має також Московська консерваторія.

У виші згодом, наприкінці грудня, провели конференцію трудового колективу, яка так і не змогла вирішити, чи навчальний заклад і надалі має називатись іменем композитора Петра Чайковського. Вирішення цього питання було відкладене «для подальшого вивчення». Саме це стало причиною звільнення Олени Корчової, про що вона і написала у своїй заяві.

«Висловлюю категоричну незгоду зі збереженням у назві Академії імені російського композитора П. Чайковського на другому році повномасштабної агресії росії проти України», – йдеться у заяві.

Олену Корчову також підтримала композиторка Алла Загайкевич, опублікувавши у Facebook допис на цю тему.

«На знак протесту проти малоросійського свавілля адміністрації, на знак єднання з українським свідомим суспільством. Звичайно, я – наступна. Я поруч. Заява готується. Існування Студії електроакустичної музики ... наші міжнародні проєкти з Le Vivier , Johannes Schöllhorn під загрозою... Кожен день присутності "імені Чайковського" поглиблює прірву між нами та Україною, нами – та українською музикою, нами - та європейським майбутнім», – підтримала колегу знана українська композиторка Алла Загайкевич.