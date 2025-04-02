Депутати вимагають зрівняти виплати родичам захисників, які загинули до 24 лютого 2022 року

Депутати Львівської міської ради на засіданні в середу, 2 квітня, звернулися до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністерки з питань ветеранів Наталі Калмикової з вимогою усунути дискримінаційні положення у соціальному забезпеченні родин загиблих захисників і захисниць.

Як вказано у зверненні, на законодавчому рівні не забезпечена єдність у соціальному захисті родин військовослужбовців, які загинули у різні періоди війни. Зокрема, відповідно до постанови Кабміну, одноразова грошова допомога у разі загибелі військовослужбовця у 2014 році становила 500 прожиткових мінімумів (609 тис. грн). З травня 2017 року ця виплата зросла до 750 прожиткових мінімумів.

«Проте держава не розмежувала бойові та небойові втрати, що знецінило вклад загиблих воїнів. Натомість у разі загибелі військовослужбовця після 24 лютого 2022 року становить 15 млн грн, що становило 6045 прожиткових мінімумів станом на лютий 2022 року. Додатково повнолітні діти загиблих під час повномасштабного вторгнення можуть отримати до 750 прожиткових мінімумів (2 млн грн). Таким чином, загальний розмір виплат для родин військових, які загинули після 24 лютого 2022 року, може сягати 16 млн грн», – вказано у зверненні.

Крім цього, пенсія при втраті годувальника для сімей загиблих в АТО/ООС у 1,5-2 рази менша, ніж для родин військових, які загинули після 24 лютого 2022 року.

«Ми вважаємо, що такий підхід до соціального забезпечення родин загиблих воїнів є дискримінаційним. Родини військовослужбовців, які першими стали на захист України, не повинні отримувати меншу підтримку від держави тільки через дату загибелі їхніх рідних. Війна триває з 2014 року, і жертви, принесені нашими захисниками, повинні бути визнані рівноцінними», – додали ініціатори звернення.

Окрім цього, у січні 2025 року в через вебпортал «Дія» розпочалась реєстрація постраждалих для збору заяв про компенсацію збитків, завданих агресією РФ проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Аналогічні заяви приймає і Міжнародний реєстр збитків (RD4U), створений у Гаазі. Проте цей механізм ігнорує втрати українців, які постраждали у 2014-2022 роках. Тому депутати Львівської міської ради закликали керівництво країни врегулювати це питання та зрівняти всі виплати.