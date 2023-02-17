Маленька пацієнтка тепер мило усміхається

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит»успішно прооперували чотиримісячну дівчинку з Бахмута, у якої була вроджена вада – двобічне незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка. Операція пройшла успішно і нині маленька пацієнтка мило усміхається.

Мама Іринки на четвертому місяці вагітності з двома старшими дітьми залишала Бахмут під звуки вибухів, свист ракет і постійні обстріли. Вони приїхали на Львівщину, зупинилися у Червонограді, повідомили в лікарні.

Першого вересня народилася Емілія, яка мала вроджену ваду – двобічне незрощення верхньої губи та альвеолярного відростка.

Вроджену ваду успішно усунули

Лікарі порадили рідним маленької звернутися по допомогу до Центру щелепно-лицевої хірургії, що працює в хірургів «Охматдиту». Після консультації лікарі порадили прооперувати дівчинку, коли їй виповниться чотири місяці. А до операції їй проводили проводили спеціальне тейпування для звуження щілини (DynaCleft).

Оперативне втручання проведи 16 січня.

«Дівчинці зробили одномоментну двобічну хейлоринопластику, тобто провели хірургічне відновлення цілісності верхньої губи і корекцію носа. Операція, яку виконали щелепно-лицеві хірурги – професор Роман Огоновський та Христина Погранична, пройшла успішно», – кажуть у лікарні.

Результатом операції мама дівчинки дуже задоволена. Усі її страхи залишилися позаду. Їхня донечка тепер усміхається по-новому.