Оновлене приймальне відділення "Охматдиту"

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» запрацювало оновлене приймальне відділення, на реконструкцію якого витратили майже мільйон гривень. Реконструкцію відділення провели за кошти благодійників і тепер виконує функцію відділення ектреної допомоги (Emergency Department).

«Наша лікарня постійно змінюється і вдосконалюється заради комфорту пацієнта.Ми провели реконструкцію приймального відділення, утеплили підлогу та зробили ремонт у коридорі та кабінетах спеціалістів. Все це вдалося реалізувати за кошти благодійників. Щиро дякуємо Український католицький університет UCuniversity за допомогу у реалізації планів», – повідомив директор лікарні Дмитро Квіт.

Тепер у відділенні функціонують реанімаційний зал, мала операційна зала, палати-ізолятори, УЗД-кабінет, а також є огляд усіх спеціалістів – хірурга, педіатра, ортопеда, травматолога, окуліста тощо.

Незабаром у відділенні планують встановити і сучасне дороговартісне діагностичне обладнання.