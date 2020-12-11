Нирку 29-річному чоловікові з Дніпропетровщини віддав брат

У п'ятницю, 11 грудня, хірурги львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги провели трансплантацію нирки від живого донора, під час якої вперше здійснили забір нирки лапароскопічно, тобто, через невеликі розрізи. Досі такі операції робили традиційним способом – через великий розріз, повідомив директор лікарні Олег Самчук.

«Просто зараз наші трансплантологи пересаджують нирку. Забір донорського органа вперше в лікарні відбувається лапароскопічно. Тобто, через маленький розріз. Це сучасна технологія, яку ми будемо застосовувати, щоб організм донорів при родинних трансплантаціях швидко відновлювався. Сьогоднішня трансплантація – друга за тиждень. Зараз нирку брату віддає брат. У понеділок органом із сином поділився тато. Кожна трансплантації відбувається державним коштом. Пацієнти за них - не платять», – каже Олег Самчук.

Вперше в лікарні забір нирки від донора зробили лапароскопічно, через невеликі розрізи

До Львова на трансплантацію нирки їдуть пацієнти з усієї України. У понеділок хірурги-урологи пересадили нирку 21-річному пацієнту з Сумської області. Нирку синові віддав батько. Нирка у хлопця запрацювала прямо на операційному столі.

Сьогодні, 11 грудня, зробили ще одну трансплантацію. 29-річний Володимир з міста Апостолове Дніпропетровської області віддав нирку старшому братові Федору. Нирка у чоловіка також запрацювала на операційному столі. Під час цієї трансплантації хірурги вперше в лікарні здійснили забір нирки від донора лапароскопічно. Така операція менш травматична і дозволяє донору швидше відновитися.

Загалом цього року в лікарні швидкої медичної допомоги провели вже 13 трансплантацій нирок: сім – від родинного донора, і шість - від людей, які стали донорами після смерті.

Для пацієнтів такі операції безкоштовні, точніше, за них платить держава, бо Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги включена в пілотний проект МОЗ.

Тарифи на трансплантацію відкориговано: