Львівські хірурги прооперували жінку з рідкісним захворюванням за допомогою робота

Хірурги лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) з допомогою робота Da Vinci успішно прооперували 69-річну мешканку Бахмута з рідкісним захворюванням – ахалазією стравоходу. На цю недугу, згідно зі статистикою, хворіє лише 0,001% людей на планеті.

Раніше пацієнтка, як повідомили у лікарні, лікувалася медикаментозно й постійно відчувала біль та дискомфорт в шлунку, не могла їсти, а останні два місяці – ковтати навіть рідку їжу. До лікарні св. Пантелеймона жінка потрапила вже у критичному стані.

Після операції паієнтка почувається добре

При цьому захворюванні їжа блокує стравохід та не дає їй рухатися травною системою. Відтак вона затікає в легені, що в подальшому призводить до пневмонії та навіть летальних випадків.

«До нас Лариса звернулася вже в критичному стані. Найкращим способом позбавити жінку болю стала операція за допомогою роботичної системи Da Vinci. Хірурги Андрій Стасишин, Андрій Дворакевич та Андрій Гураєвський за допомогою робота-хірурга розсікли м'язову оболонку стравоходу, послабивши спазм, а також наклали так звану манжетку, аби уникнути закидання їжі зі шлунка назад до стравоходу. Усе це зробили через кілька проколів», – сказано у повідомленні.

Такі операції вважаються рідкісними, але у Львові її вже проводили на початку року, тоді вперше в Україні прооперували стравохід за допомогою робота.

Зараз пацієнтка з Бахмута почувається добре.