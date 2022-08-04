Наталя та Яна Степаненки втратили ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Мама залишилася без лівої кінцівки, а 11-річна Яна втратила обидві ноги. Завідувач хірургічного відділення львівської лікарні св. Миколая Дмитро Грицак, де лікувалася родина, сказав, що після протезування дівчинка зможе навіть танцювати. І його передбачення збуваються.

У Каліфорнії Наталя і Яна проходять перший етап протезування, вчаться робити перші кроки, повідомив 4 серпня у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Зараз Наталя та Яна Степаненки у Каліфорнії під наглядом реабілітолога вчаться робити перші кроки

З ними постійно працюють лікарі. Наталя і Яна займаються з реабілітологом мало не щодня.

«Яна була у пеклі і повернулась! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатен зупинити 11-річну дівчинку. Гляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!», – із захопленням говорить про свою пацієнтку реабілітолог Пітер Херш.

Реабілітація буде тривалою. Сім’я житиме в Америці близько року. Їм уже допомогли знайти дім і купити страхування. Після завершення протезування Степаненки планують повернутися в Україну і сподіваються, що на той момент війни вже не буде.

Родина Степаненків перед поїздкою до США

Нагадаємо, 8 квітня жінка з 11-річними сином та донькою були на вокзалі у Краматорську,чекали на евакуаційний поїзд. І у цей час російські окупанти обстріляли вокзал. Мама втратила ліву ногу, Яна – обидві, а син Ярослав був у приміщенні вокзалу і дивом не постраждав.