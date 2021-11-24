Михайло та Катерина представляли Україну на зимових дефлімпійських іграх в Італії

Національна дефлімпійська збірна України, яку представляли вихованці львівського «Інваспорту» Михайло Плесканка та Катерина Якимець, здобула перемогу на першому чемпіонаті Європи з керлінгу дабл-мікст. Чемпіонат із керлінгу серед змішаних пар відбувався з 18 по 21 листопада у польському Лодзі, повідомили у прес-службі Львівської облради.

У фінальній боротьбі за золото українці перемогли команду з Росії. Також вони здолали команди Фінляндії, Білорусі та двічі – Угорщини.

Фото Львівської облради

У повідомленні управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації зазначено, що для обох спорстменів це не перший досвід участі в міжнародних змаганнях. Михайло та Катерина представляли Україну на зимових дефлімпійських іграх в Італії.

32-річний Михайло Плесканка – майстер спорту України. У складі збірної області цьогоріч переміг на чемпіонаті України. Тренується самостійно.

22-річна Катерина Якимець – уродженка Стрия, тренується у Львові. На чемпіонаті України з керлінгу дабл-мікст серед спортсменів із порушеннями слуху, як і Михайло, виборола перше місце.

Керлінг – командна спортивна гра на крижаному майданчику, належить до олімпійських видів спорту. За принципом схожа на боулінг на траві.