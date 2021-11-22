Катерина Крива та Галина Мельник здобули бронзові нагороди на чемпіонаті світу з карате

Дві львівські спортсменки – Катерина Крива та Галина Мельник – вибороли бронзові нагороди на чемпіонаті світу з карате серед жінок. Бої відбулися у суботу вранці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією прес-служби ЛОДА, Катерина Крива за рішенням суддів поступилась представниці Німеччини. Але завдяки тому, що львівська спортсменка виграла груповий етап, то отримала право боротись за вихід до бронзового фіналу. Напередодні Катерина перемогла шотландку з рахунком 1:4, австрійку 3:4 та алжирку 1:2. Бронзовий фінал завершився з рахунком 5:3 на користь Катерини.

Фото Антона Нікуліна та ЛОДА

Галина Мельник, яка змагалась у ваговій категорії 68 кг, у першому бою виграла в іспанки з рахунком 3:2, у другому поєдинку перемогла спортсменку з Португалії з рахунком 5:1. У третьому поєдинку вона поступилася з рахунком 0:2 спортсменці з Азербайджану. Але отримала шанс поборотися за вихід до бронзового фіналу, де перемогла спортсменку з Бельгії з рахунком 8:1 та представницю Бразилії за рішенням судів. У бронзовому фіналі Галина перемогла австрійку з рахунком 3:0.

29-річну Катерину Криву тренує Ігор Богдан. За інформацією Вікіпедії, спортсменка вихованка Львівського державного університету фізичної культури за спеціалізацією карате. Вид змагальної діяльності куміте – 50 кг. Із 2012 року входить до національної збірної команди України з карате. Призерка та володарка Кубка світу особисто та в команді 2014-2016 років. Чемпіонка Європи особисто та в команді 2017 року. Володарка титулу «Grand winner» Всесвітньої федерації карате (WK) 2016 року. Найкраща спортсменка 2017 року за версією Національного Олімпійського комітету України.

27-річна Галина Мельник є вихованкою тренера Антона Нікуліна. За інформацією у Вікіпедії, спортсменка закінчила Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського. Тренерка та діюча спортсменка львівського клубу карате «Арей». Чемпіонка Європи з карате 2019 року в Гвадалахарі (Іспанія) у командному куміте серед жінок. На II Європейських іграх 2019 року в Мінську (Білорусь) дісталася півфіналу, де поступилася колишній українці, а нині представниці Азербайджану Ірині Зарецькій.