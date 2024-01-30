Пацієнт з командою спеціалістів, яка його оперувала

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона за допомогою робота Da Vinci врятували чоловіка з передінфарктним станом. Вони першими в Україні провели операцію на серці за допомогою робота-хірурга. Пацієнт на четвертий день після оперативного втручання поїхав з лікарні додому.

44-річний Сергій Шаріков родом з Волині. Торік у нього з’явилася задишка та пекучий біль в ділянці серця. Лікарі, до яких звернувся по допомогу, виявили у нього стенокардію, що виникла внаслідок порушення кровопостачання міокарда, і призначили медикаментозне лікування. Спершу стало легше, симптоми зникли. Та за кілька місяців консервативне лікування вже не допомагало. За словами пацієнта, у нього був настільки пекучий біль і задишка, що він не міг піднятися на третій поверх, повідомили в лікарні.

Сергій звернувся по допомогу до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона. Пацієнтові зробили коронарографію та встановили діагноз: ішемічна хвороба серця.

«На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Відповідно кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці», – кажуть у лікарні.

Команда кардіохірургів, яку очолив керівник Центру серця та судин Роман Домашич, вирішила прооперувати пацієнта за допомогою робота Da Vinci. Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Утім, досі в Україні ще не проводили операцій на серці із застосуванням робота-хірурга. Львівські кардіохірурги провели таку операцію першими і майже рік готувалися до такого оперативного втручання, стажувалися у провідних клініках США та Європи.

Сергій є першим в Україні пацієнтом, якому виконали операцію на серці за допомогою робота. Через чотири маленьки проколи кардіохірурги дісталися до серцевого м'яза чоловіка, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і відновили повноцінне кровопостачання.

«Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємося до наступного роботичного втручання на серці. Ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні», – каже Роман Домашич.

Операція тривала три години та минула успішно. Вже на четверту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.