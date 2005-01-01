Львівські лікарі-добровольці обстежили селян Золочівського району

Лікарі-добровольці зі Львова провели виїзний огляд пацієнтів у сільській амбулаторії села Вороняки на Золочівщині. Це вже п'ятий виїзд волонтерів у райони. Лікарі і надалі планують робити такі прийоми хоча б щомісячно.

До обласних спеціалістів, які приймають усіх охочих, стоять черги. 11 червня у Вороняках за роботу взялися кардіолог, ендокринолог та хірург.

Найбільше пацієнтів у дитячого хірурга. Микола Микита, дитячий хірург, каже: «Коли ми приходимо, бачимо, що багато діагнозів не збігається, багато чого не так».

В одномісячної дівчинки Тетянки лікар помітив ознаки дисплазії. Мама немовляти Леся дуже тішиться, що потрапила на огляд, адже поїхати до міста на плановий огляд не має можливості: «Я з двома дітьми, до Золочева не є завжди час поїхати».

Село Вороняки Золочівського району велике та чисельне. Тут майже три тисячі людей, однак лікарів лише двоє. В.о. головного лікаря в амбулаторії с. Вороняки Лілія Бартошик зізнається: «Є брак дитячих спеціалістів вузьких, зокрема невропатолога, окуліста, невролога».

Допоки в одному кабінеті оглядають малих, в іншому кардіолог приймає дорослих. Кому потрібно, робить кардіограму та вимірює тиск. А ще зі Львова у Вороняки приїхав лаборант із сучасним глюкометром, який одразу показує рівень цукру в крові.

Лаборантка палати інтенсивної терапії Олеся розповідає: «Глюкометр одразу говорить рівень цукру. Аналізи нормальні, в одної людини виявили приховану форму цукрового діабету».

Це вже п’ятий виїзд лікарів-волонтерів у села. Майже щоразу їм вдається попередити хворого. Лікар-хірург Василь Савчин, депутат обласної ради від «Самопомочі», каже: «На минулій акції дитячий хірург виявив складну патологію кісткову, навіть онкологічну, а батьки навіть не підозрювали».

Лікарі-волонтери планують приїздити хоча б до одного села щомісяця.