Дівчинку з вагою 2615 г вже виписали з лікарні

Спеціалістам клініки матері та дитини Університетської лікарні ЛНМУ вдалося врятувати життя жінки та передчасно народженої дитини. Пацієнтка втратила багато крові і у неї на 32 тижні вагітності виникло одне з найнебезпечніших ускладнень – передчасне відшарування плаценти на понад 50%. Для порятунку жінки і дитини у лікарів було обмаль часу.

38-річна Олена Аранська – переселенка з Костянтинівки Донецької області. Її до лікарні госпіталізували з масивною матковою кровотечею. Удома вона втратила близько 450 мл крові, а під час огляду в приймальному відділенні – ще приблизно 250 мл. Після обстеження лікарі встановили діагноз: передчасне відшарування понад 50% плаценти. Це одне з найнебезпечніших ускладнень вагітності, повідомили у лікарні.

Пацієнтку терміново взяли в операційну. За словами професора Олександра Паєнка, саме швидка діагностика, командна робота та екстрений кесарів розтин дозволили врятувати життя і матері, і дитині. На світ з’явилася дівчинка Мілана з вагою лише 1800 г.

Дитина потребувала інтенсивної терапії. Через незрілість легень їй ввели екзогенний сурфактант, забезпечили дихальну підтримку та комплексне лікування. Уже протягом першого тижня лікарям вдалося стабілізувати стан дівчинки і вона перебувала разом із мамою до виписки.

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Дівчинку вже виписали з лікарні. На момент виписки вона важила вже 2615 г, самостійно дихала та добре набирала вагу. Добре почувається і мама дитини. Попри критичний стан пацієнтки та значну крововтрату, лікарям вдалося не лише врятувати їй життя, а й зберегти матку та репродуктивну функцію.