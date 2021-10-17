Одяг, який українець хотів ввезти нелегально, у нього вилучили

У неділю, 17 жовтня, на кордоні з Польщею, у пункті пропуску Грушів-Будомеж, працівники митниці вилучили партію контрабандного одягу. Йдеться про понад сотню одиниць нового чоловічого і жіночого одягу, взуття та галантерею, повідомила прес-служба Львівської митниці.

Нелегально завезти в Україну одяг з Польщі намагався 21-річний мешканець Івано-Франківської області. Він керував мікроавтобусом Mercedes і спробував пройти митний контроль «зеленим коридором». Однак під час огляду авто, працівники митниці помітили товари, які підлягають декларуванню та оподаткуванню.

Загалом митники разом з прикордонниками виявили в машині понад сотню одиниць одягу, взуття та жіночих сумочок. Загальна вартість усього товару – понад 70 тис. грн.

На фото та відео опублікованих прес-службою митниці можна помітити, що 21-українець намагався ввезти нелегально одяг відомих брендів таких як ZARA, Guess, Pull&Bear та інші. Увесь товар митники вилучили. Ця справа буде скерована до суду.