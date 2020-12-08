Один громадянин може перевозити через кордон без декларування 2 л вина

Вночі 8 грудня у міжнародному пункті пропуску «Грушів-Будомєж» на Львівщині митники вилучили 200 літрів вина. Їх намагався незаконно перевезти 30-річний мешканець Чернівецької області.

«Під час митного контролю автомобіля Mercedes Sprinter у працівників митниці виникли підозри про можливе приховування товарів від митного контролю. В салоні авто митники знайшли 200 пляшок вина ємністю один літр кожна. Під час усного опитування громадянин України про наявність будь-яких товарів та предметів не заявив, проте після митного огляду товар визнав своєю власністю», — повідомили у прес-службі митниці.

Як додали на митниці, такий товар можна ввозити в Україну з певними обмеженнями. Повнолітні громадяни можуть перевозити алкоголь без сплати митних платежів та без письмового декларування 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних алкогольних напоїв на одну особу.

За ст. 471 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Вино вилучили, а справу передали до суду.