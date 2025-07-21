Водій буса намагався провезти без декларування 10 нових ігрових комп'ютерів

У понеділок, 21 липня, у пункті пропуску Краківець-Корчова львівські митники зупинили 23-річного водія мікроавтобуса із контрабандними ігровими комп’ютерами на суму 2 млн грн

Як повідомили у Львівській митниці, 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, житель Тернопільщини, повертався з Польщі з пасажирами через пункт пропуску «Краківець-Корчова». Для проходження митного контролю водій мікроавтобуса обрав смугу «зелений коридор», призначену для переміщення товарів, які не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

«Спілкуючись з працівниками митниці, водій помітно нервував та до останнього розповідав, що переміщує лише коробки з продуктами, які належать п’ятьом пасажирам. Однак під час поглибленого огляду в багажнику автомобіля митники виявили 10 ноутбуків HP Open Max 16 Gaming Laptop», – йдеться в повідомленні митниці.

Контрабандну техніку вилучили на митниці

Вартість техніки, про яку перевізник не повідомив на митниці, становить майже 2 млн грн. За цим фактом склали адмінпротокол за недекларування товарів (ч. 2 ст. 471 МКУ). Товар вилучили, його долю вирішить суд.