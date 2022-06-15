Львівські митники затримали тернополянку при спробі вивезти 104 тис. доларів за кордон
У середу, 15 червня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею працівники митниці викрили тернополянку, яка намагалася вивезти за кордон 104 тис. доларів США.
Як повідомили у Львівській митниці, близько 14:30 до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибув автомобіль Mercedes-Benz. Для проходження митного контролю водійка автомобіля обрала смугу «зелений коридор».
Під час огляду автомобіля працівники митниці виявили у сумці громадянки України, яка керувала автомобілем, 104 тис. доларів США, які жінка не вказала в декларації. Незадекларовану валюту перевезти через кордон не дозволили.
У жінки вилучили автомобіль та незадекларовані гроші (фото митниці)
Митники затримали транспортний засіб, триває документування виявлених фактів порушення митних правил.
У Львівській митниці ZAXID.NET уточнили, що незадекларовану валюту вивезти з України намагалася 51-річна уродженка Тернополя.