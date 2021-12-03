Митники вилучили рекордну кількість незадекларованої валюти та золотих прикрас

У четвер увечері,2 грудня, у львівському аеропорту під час перевірки пасажирів авіарейсу «Львів-Стамбул» львівські митники виявили у двох іноземок рекордну кількість ювелірних прикрас та валюти – загалом на суму понад 15 млн грн.

У Львівській митниці розповіли, що близько 20:00 двоє жінок віком 53 та 67 років, які планували вилетіти до Туреччини, для проходження митного контролю обрали смугу «зелений коридор». Однак під час перевірки їхнього багажу митники, спільно з прикордонниками, виявили велику кількість незадекларованої валюти – 125,7 тис. доларів, 374,8 тис. євро, а також майже 1,7 кг ювелірних виробів з металу жовтого кольору, схожого на золото.

Загальна вартість вилученого у двох громадянок Польщі становить понад 15 млн грн (фото митниці)

Законодавство дозволяє перевозити через кордон без декларування готівкову валюту та банківські метали на суму не більше як 10 тис. євро. Незадекларовані гроші та ювелірні прикраси в іноземок вилучили відповідно до протоколу про порушення митних правил. Їх долю вирішить суд.

Митники не повідомляють, громадянками якої країни є жінки, які намагалися вивезти з України незадекларовану валюту та золото. За даними ZAXID.NET, обидві жінки є громадянками Польщі.