У обох авто виявили значну суму валюти, їх загальна вартість перевищує 33 млн грн

Двоє українців намагались вивезти з України валюту на суму понад 33 млн грн, проте їх виявили прикордонники та митники у пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією.

Як повідомили прикордонники, 17 травня чоловіки на двох BMW намагались перетнути кордон з Румунією у пункті пропуску «Порубне», не задекларувавши значну суму валюти. Їхні авто оглянула спільна група митників та прикордонників та виявила валюти на понад 33 млн грн.

В автомобілі 30-річного водія правоохоронці знайшли 349 тис. доларів США та 198,5 тис. євро. А в авто 56-річного чоловіка виявили майже 325 тис. доларів США та майже 250 тис. євро.

Через спробу чоловіків перевезти гроші приховано від контролю, валюту у них вилучили. Крім того, їм загрожує штраф у розмірі 100% вартості вилучених грошей.

Дії водіїв мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.