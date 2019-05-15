Львівські митці з об'єднання «ЦЕХ» дають нове життя скляним пляшкам

Близько року тому кілька митців зібралися разом і створили «ЦЕХ ‒ цікаві експерименти художників» ‒ простір на території Львівської кераміко-скульптурної фабрики, де народжують і втілюють ідеї. Там у виробничій зоні переробляють скляну тару. Самі шукають використані пляшки або їх приносять люди.

«Першу стадію, яку проходить пляшка: це миття. Після цього її сушимо. Ми замірюємо потрібну висоту і при температурі ріжемо скло. У підсумку у нас виходить зріз, який ми шліфуємо. Так з'являється новий виріб: склянка, ваза, ємність для цукру чи круп, горщики для квітів, або світильники», ‒ розповідає художник Володимир.

ЦЕХ займається ще одним способом переробки скла ‒ переплавленням. Кладуть пляшки у піч, виставляють потрібну програму і за добу витягують уже переплавлений виріб.

«Після того, як пляшку витягуємо із печі, вона сплюскується і її можна використовувати як тарілку для подачі сирної, м'ясної нарізки. Ми співпрацюємо з багатьма ресторанами або є корпоративні замовники, які дуже люблять такі пляшки», ‒ пояснює Роксолана Худоба, засновниця «ЦЕХ» і «Щось цікаве».

Є й речі, які виплавляють цілком нові з побитого скла.

ЦЕХ ‒ це також місце для дозвілля та майстер-класів. У трьох кімнатах влаштовують вечірки, лекції, перформанси.

«Також люди, якщо бажають, можуть мати у нас зустрічі, святкувати дні народження, просто зустрітися в колі рідних, знайомих», ‒ додає Роксолана Худоба.

Для участі у майстер-класах, можна зголоситися у Facebook на сторінці ЦЕХу.

«Крім скляних майстер-класів, ми проводимо і гончарство, і ліпку, і текстильні, і акварельні зарисовки. Скоро буде гіпсове панно. Тобто запрошуємо різних художників», ‒ наголосила Роксолана Худоба.