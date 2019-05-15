Біля львівської Опери презентували унікальну виставку під скляним куполом

«У нас дуже широка географія: від Криму, Донецька і до Львова».

Серед експонатів — скульптури Ван Гога, Пікассо, Далі, Рєпіна, Малевича, Архипенка та інших

У вівторок, 14 травня, у Львові стартував проект «Мистецький тиждень». Галерею під відкритим небом у вигляді скляного куполу розмістили поблизу Оперного театру.

Першими учасниками проекту стала відома мистецька пара Віктор та Наталка Проданчуки з виставкою «Вічні та геніальні: портрети геніальних і відомих на весь світ художників». Серед експонатів — скульптури Ван Гога, Пікассо, Далі, Рєпіна, Малевича, Архипенка та ін.

«Місто започаткувало новий проект для того, аби розповісти про львівських митців, яких знають у всьому світі. Завдяки неординарній експозиції скульптур та картин в скляному куполі, сучасне мистецтво стає прозорим та доступним глядачу», — повідомила кураторка проекту Оксана Кулик, передає прес-служба ЛМР.

«Мистецький тиждень» триватиме до завершення Великоднього ярмарку, 19 травня. Оглянути експонати ззовні можна щодня у будь-який час. З 18:00 до 19:00 львів’янам та гостям дозволятимуть зайти всередину скляного купола та поспілкуватись із авторами робіт.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET