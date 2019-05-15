Біля львівської Опери презентували унікальну виставку під скляним куполом

ФотоОлена Петришин, Євген Кравс, 15 травня9000

До теми

Біля львівської Опери презентували унікальну виставку під скляним куполом
фото Євгена Кравса
Серед експонатів — скульптури Ван Гога, Пікассо, Далі, Рєпіна, Малевича, Архипенка та інших

У вівторок, 14 травня, у Львові стартував проект «Мистецький тиждень». Галерею під відкритим небом у вигляді скляного куполу розмістили поблизу Оперного театру.

Першими учасниками проекту стала відома мистецька пара Віктор та Наталка Проданчуки з виставкою «Вічні та геніальні: портрети геніальних і відомих на весь світ художників». Серед експонатів — скульптури Ван Гога, Пікассо, Далі, Рєпіна, Малевича, Архипенка та ін.

«Місто започаткувало новий проект для того, аби розповісти про львівських митців, яких знають у всьому світі. Завдяки неординарній експозиції скульптур та картин в скляному куполі, сучасне мистецтво стає прозорим та доступним глядачу», — повідомила кураторка проекту Оксана Кулик, передає прес-служба ЛМР.

«Мистецький тиждень» триватиме до завершення Великоднього ярмарку, 19 травня. Оглянути експонати ззовні можна щодня у будь-який час. З 18:00 до 19:00 львів’янам та гостям дозволятимуть зайти всередину скляного купола та поспілкуватись із авторами робіт.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові керамістка Ганна Драголюк показала процес творення з глини за особливою технологією ZAXID.NET
«У нас дуже широка географія: від Криму, Донецька і до Львова».
Директор Музею скла Михайло Бокотей про конкурс художнього скла ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук