Ввечері 31 жовтня у центрі Львова патрульні зупинили водія BMW, який дрифтував на дорозі та не увімкнув покажчик повороту. Як з’ясувалося, водій не мав посвідчення, за що на нього вже вдруге склали адмінматеріали.

«Близько 23:00 у центрі міста на площі Міцкевича екіпаж патрульних помітив водія автомобіля BMW 320i, який не увімкнув покажчик повороту перед перестроюванням та дрифтував на дорозі. Охоронці порядку відразу зупинили правопорушника. Під час перевірки документів 19-річного керманича інспектори встановили, що він не має права керувати транспортними засобами та вже притягувався до адмінвідповідальності за це правопорушення», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Водія зупинили за порушення правил в центрі Львова (фото патрульної поліції Львова)

На водія склали протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) та постанову за порушення ПДР. За повторне керування авто без відповідних документів передбачений штраф 40 800 гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом від 5 до 7 років.