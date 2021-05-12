Хлопці демонтували номерні знаки з 8 різних автомобілів

Вночі у Львові патрульні затримали неповнолітнього хлопця, який ніс демонтовані номерні знаки автомобілів. Про нього у поліцію сповістив небайдужий очевидець.

Чоловік близько опівночі проїжджав на велосипеді на вул. Княгині Ольги. Він помітив двох хлопців з ознаками сп’яніння. Вони шуміли, а потім почали знімати номери з автівок.

«Патрульні побачили на вулиці хлопця, який ніс в руках кілька номерних знаків. Ним виявився 16-річний львів'янин. Поліцейські встановлять, з яких мотивів зняли номерні знаки і тоді дадуть правову оцінку цій події», — повідомили у патрульній поліції.

Загалом хлопці зняли 8 номерних знаків з різних автівок. Другого співучасника на момент прибуття поліції вже не було. На місце події викликали опікуна неповнолітнього та слідчо-оперативну групу.