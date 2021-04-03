Хлопцеві загрожує не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність

Уночі на суботу, 3 квітня, на вул. Шота Руставелі у центрі Львова патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху 18-річного скутериста. Під час огляду у нього виявили кастет та телескопічну палицю з металевим наконечником. Тепер хлопцеві загрожує кримінальна відповідальність за носіння холодної зброї без дозволу.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 18-річний скутерист, мешканець Львова, якого зупинили близько опівночі за порушення ПДР, не мав посвідчення водія, також у нього не було жодного документа на транспортний засіб. На порушника винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. За це передбачений штраф – 3400 грн.

Оскільки хлопець помітно нервував, патрульні прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час неї поліцейські виявили кастет та телескопічну палицю з металевим наконечником.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції. Окрім адміністративної відповідальності, мешканцю Львова загрожує і кримінальна – за ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без дозволу) ККУ.