У Винниках двоє чоловіків намагались продати електровелосипед за незначну суму

Львівські патрульні затримали двох мешканців Лисичанська, які намагались продати крадений електровелосипед. Вартість електровелосипеда становить близько 50 тис. грн, але його хотіли продати за 1,5 тис. грн.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, у понеділок, 9 січня, близько 20:00 поліцейські отримали повідомлення, що у Винниках двоє чоловіків намагались продати електровелосипед за 1,5 тис. грн. У заявника виникла підозра, що електровелосипед є краденим.

Після невдалої спроби продати електровелосипед чоловіки сіли з ним у маршрутку та поїхали у сторону Перемишлян. Патрульні наздогнали автобус та виявили у ньому схожих за описом чоловіків з електровелосипедом. Ними виявились двоє 32-річних мешканців Лисичанська.

Один із чоловіків раніше судимий за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення, або що завдала значної шкоди потерпілому) ККУ. Також на місце події прибув екіпаж патрульних, який отримав повідомлення про крадіжку такого електровелосипеда на вулиці Івана Франка. Власник зазначив, що він коштує орієнтовно 50 тис. грн.