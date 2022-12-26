Чоловік був у розшуку за утримання місця для виробництва чи вживання наркотиків

Львівські патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку і мав бути під вартою за рішенням суду. 46-річного тернополянина виявили у Львові в час комендантської години.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Львова, близько 1 ночі 25 грудня патрульні зупинили автомобіль Ford Fusion на вулиці Пасічній. Інспектори вирішили перевірити документи у водія, який порушив обмеження щодо пересування у комендантську годину.

«Під час перевірки документів за допомогою інформаційних баз інспектори з’ясували, що 46-річний мешканець Тернополя є на кримінальному обліку та перебуває у розшуку. Причина розшуку чоловіка – за ч. 2 ст. 317 ККУ (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних речовин)», – розповіли у поліції.

Патрульні зв’язалися з ініціатором розшуку, він надіслав копію ухвали на затримання громадянина, суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Патрульні супроводили чоловіка у відділ поліції.