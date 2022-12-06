Злодієві загрожує до восьми років ув'язнення

Вночі з 5 на 6 грудня львівські патрульні затримали порушника комендантської години, який виявився розшукуваним поліцією Кіровоградщини. Чоловік перебуває у розшуку за вчинені ним крадіжки в умовах воєнного стану, повідомила прес-служба поліції.

Близько 01:00 ночі патрульні помітили порушника комендантської години. Чоловіка виявили на перетині вулиць Левандівська — Сяйво — Широка.

Поліцейські зупинили громадянина для встановлення його особистих даних. Під час перевірки документів, виявилося, що затриманий 36-річний порушник перебуває у розшуку. Чоловіка розшукують за крадіжки вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

36-річного уродженця Донецька інспектори супроводили у відділок поліції та передали оперативному черговому.