Департамент економічного розвитку Львівської міської ради оголосив конкурс ваучерної підтримки для малого та середнього бізнесу. Підприємці матимуть змогу повернути собі до 100 тис. грн з міського бюджету, вкладених у власну справу.

Як повідомила прес-служба ЛМР, охочі можуть податися на конкурс, який триватиме до 1 серпня. Участь у ньому має право взяти малий та середній бізнес (ФОПи або юридичні особи), кластери, професійні асоціації та соціальні підприємства, котрі працюють на території львівської громади і не мають заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків.

Підприємці, проекти яких переможуть, отримають ваучери на відшкодування вкладених у власну справу грошей.

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Бізнесменам коштом міського бюджету надаватимуть два види сертифікатів. Перший – це маркетинговий ваучер на розвиток. Його розмір становитиме 50% вартості витрат на покращення, проте він не має перевищувати 25 тис. грн для ФОП або 50 тис. грн для юридичних осіб. Маркетинговий ваучер надаватимуть на створення чи оновлення сайтів або онлайн-магазинів, просування продукції всередині країни або за її межами, підготовку стратегії розвитку та інші потреби.

Друга група ваучерів – на енергозбереження. Вони відшкодовуватимуть 50% вартості витрат, але не більше 100 тис. грн. За ці гроші підприємці можуть зробити енергоаудит або термомодернізацію будівлі, встановити відновлювальні джерела енергії, вжити заходів зі зменшення енергоємності виробництва та інше.

Згідно з умовами програми, підприємець разом із сервісною компанією готує проект покращення власного бізнесу і подає його на конкурс департаменту економіки ЛМР. Переможцям нададуть ваучер на відшкодування. Потім підприємець власним коштом робить заплановане покращення і вже тоді отримує гроші з бюджету (відшкодування) на свій рахунок.

Подати документи на конкурс можна через мережу ЦНАПів або ж в електронному вигляді. Подробиці можна дізнатися за посиланням або ж за телефоном (032) 297-59-80.