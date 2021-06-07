На Львівщині невдовзі планують розпочати пілотний проект з кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу під 0%. Меморандум про це 7 червня підписали державний Фонд розвитку підприємства, що координує програму «Доступні кредити 5-7-9%», Львівська обласна державна адміністрація та обласна рада.

Планується, що учасниками проекту стануть підприємці зі Львова та Львівщини, які належать до дрібного бізнесу (мають до 10 працівників та річний дохід до 2 млн євро), малого (до 50 працівників та річний дохід до 10 млн євро) або середнього бізнесу (до 250 працівників, річний дохід до 40 млн євро), та взяли позику в банку за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Таким підприємцям з обласного бюджету повністю відшкодовуватимуть відсотки за кредитом – фактично позичальник сплачуватиме лише за тіло позики без витрат на її обслуговування. Умовою участі в проекті є те, що кредит має бути наданий на інвестиційну діяльність, а саме на купівлю або модернізацію обладнання чи транспорту, придбання нових або ремонт старих виробничих майданчиків, збільшення обігових коштів для сталого виробництва тощо.

Проект з повного відшкодування облікової ставки для підприємців набуде чинності після того, як Львівська обласна рада (ЛОР) на пленарному засіданні внесе зміни до «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 рр.».

Як повідомив заступник голови ЛОР Юрій Холод, до кінця поточного року на компенсації за кредитами пропонується виділити 3 млн млн. За його прогнозом, у разі схвалення обласними депутатами змін, проект найімовірніше розпочне роботу з серпня.

«Передбачається, що пілотний проект буде діяти відповідно до терміну дії обласної та державної програм, і відповідні кошти будуть закладені у бюджет на наступний рік», – зазначив Юрій Холод.

Щоби долучитися до проекту кредитів під 0% підприємець має подати пакет документів до департаменту економічної політики ЛОДА та пройти конкурсний відбір спеціальної комісії обласної держадміністрації та обласної ради. Опісля гроші для повного відшкодування відсоткової ставки перерахують з обласного бюджету до державного Фонд розвитку підприємства, який вже й розраховуватиметься з банками.

Наразі невідомо, як довго з обласного бюджету відшкодувуватимуть повну ставку для підприємців. Наразі розглядають компенсацію протягом двох-трьох років. Загалом кредити на інвестиційні ціли передбачають позики терміном до п'яти років.

Нагадаємо, на Львівщині також запустили конкурс стартапів для підприємців-початківців, яким бракує грошей на реалізацію власного задуму. Переможці можуть отримати до 100 тис. грн безповоротної фінансової допомоги з обласного бюджету

Для підприємців зі Львова також діє програма фінансової підтримки. Участь у ній можуть взяти бізнесмени, які вже беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9», а також ті, хто планує позичати гроші в банку на збереження та створення нових робочих місць або поповнення обігових коштів.