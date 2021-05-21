Львівська обласна державна адміністрація оголосила конкурс стартапів для підприємців-початківців, яким бракує грошей на реалізацію власного задуму. Переможці можуть отримати до 100 тис. грн безповоротної фінансової допомоги з обласного бюджету.

Згідно з умовами конкурсу, учасником може бути місцевий малий або мікропідприємець, який веде діяльність менше від трьох років, або ж готується найближчим часом розпочати власну справу.

Людина мусить мати готовий стартап-проект з інноваційною для його бізнесу ідеєю, на основі якої буде створений новий продукт. Однією з головних вимог до підприємців, які планують податися на конкурс, є брак власних коштів на покращення, наприклад на купівлю устаткування для виготовлення певної продукції.

Документи від конкурсантів в ЛОДА прийматимуть до 20 червня. Переможців обиратиме спеціальна комісія обласної держадміністрації та обласної ради.

Підприємці, які пройдуть відбір, отримають безповоротну фінансову допомогу для своїх стартап-проектів до 100 тис. грн. Ці гроші, згідно з умовами, вони мають витратити упродовж півроку після отримання. Інші подробиці щодо конкурсу можна дізнатися за посиланням.

Конкурс підтримки стартапів проводиться в межах «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 рр.», на нього в обласному бюджеті передбачили 1 млн грн.

До слова, нещодавно у Львові розширили міську програму фінансової підтримки підприємців. Зокрема, було розширено перелік бізнесів, які можуть скористатися такою програмою, та фактично збільшено розмір відшкодування відсотків за позиками, які підприємці беруть у банках на розвиток власної справи.