Львівські поліцейські затримали двох чоловіків під час скоєння грабежу

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 17:426802

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Працівники львівської поліції затримали двох раніше судимих чоловіків, які під час бійки намагалися відібрати телефон та 200 доларів у 23-річного львів'янина. Про інцидент, який відбувся вночі 22 січня, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

«Під час несення служби працівники Франківського відділу поліції близько першої ночі стали очевидцями бійки між чоловіками по вул. Зерова. Поліцейські припинили правопорушення, після чого з’ясували, що 23-річний львів’янин повертався з роботи додому, коли несподівано на нього напали невідомі», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час перевірки з'ясувалося, що відібрати телефон та гроші у чоловіка намагалися раніше судимі львів'яни віком 26 та 27 років. Обох чоловіків наразі затримали і невдовзі суд має обрати їм запобіжний захід.

За спробу грабежу чоловікам загрожує від чотирьох до шести років ув'язнення.

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