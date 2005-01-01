На Сихові зловмисник пограбував жінку біля банкомату

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:4213780

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На Сихові зловмисник пограбував жінку біля банкомату
фото патрульної поліції Львова
Чоловік пограбував львів'янку біля банкомату

15 січня у Львові патрульні затримали злочинця, який вирвав з рук жінки гроші біля банкомату. Трапилося це близько 15:00 у мікрорайоні Сихів на проспекті Червоної Калини.

«Жінка перераховувала готівкові кошти у сумі 2300 гривень біля банкомату, а невідомий підбіг та вирвав їх з рук», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

За описом злочинця розшукували на прилеглих вулицях та дворах, зупинках та місцях скупчення людей, перевірили шістьох чоловіків, які схожі на нападника.

Згодом слідчі Сихівського відділу поліції показали фотографію ймовірного злочинця, якого заявниця упізнала. Під час перевірки чоловіка за місцем проживання у нього виявили гроші, які він, ймовірно, вкрав у потерпілої.

38-річного чоловіка допитуватимуть слідчі Сихівському відділі поліції.

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