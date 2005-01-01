У Львові грабіжники під час втечі кидались бочками у патрульну поліцію

У суботу, 30 грудня, поліція затримала грабіжників, які намагались втекти від правоохоронців на машині. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львова.

Близько 22:00, під час патрулювання на автодорозі Київ-Чоп, неподалік міста Буськ, екіпаж патрульної поліції помітив Fiat Doblo у якого не горіла підсвітка номерного знаку. Патрульні за допомогою гучномовця спробували зупинити автомобіль, проте водій проігнорував цю вимогу та навпаки збільшив швидкість. Під час погоні водій Fiat виїхав на смугу зустрічного руху та різко пригальмував, а коли зрівнявся з службовим автомобілем поліції, правопорушник різко повернув та зіштовхнувся з екіпажем патрульних. Переслідування продовжилося, під час якого пасажирка Fiat відчинила двері автомобіля та почала кидати в патрульний автомобіль бочки з рідиною, а коли вони закінчилися, то викинула ще й запасне колесо.

Згодом, водій Fiat вирішив втекти через ліс, а тому звернув з автодороги. Проте, вже за декілька сотень метрів автівка втікачів застрягла у болоті. Тоді водій вибіг з автомобіля та побіг у ліс, а його пасажирка пересіла за кермо Fiat та спробувала втекти, проте знову застрягла в болоті. Коли патрульні підійшли до автомобіля, то жінка сиділа всередині та пила алкоголь.

У салоні автомобіля офіцери виявили стаціонарний сейф, який був механічно пошкодженим, та документи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом патрульні з’ясували, що в Галицькому відділі поліції є заява про викрадення з квартири сейфу та грошових коштів у ньому на суму 18 000 доларів. Заявником виявилась та сама особа, чиї документи знайшли в салоні автомобіля. На місці працювали слідчі. Згодом жінку доставили до відділу поліції. Там патрульні склали на неї протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Справу передали слідчим.