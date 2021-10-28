Внаслідок аварії травмованого пасажира довелось вивільняти гідравлічними ножицями

27 жовтня у лобовому зіткненні двох легковиків постраждали троє людей. ДТП трапилася о 17:30 у с. Ясниська Яворівського району.

Зіткнулися ВАЗ 2108 та Volkswagen Passat, повідомляє ДСНС Львівщини, представники якої виїжджали на місце вивільняти травмованих з деформованого авто.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали 3 людини. Водія автомобіля Volkswagen Passat, 1998 року народження, із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Новояворівську районну лікарню ім. Ю.Липи. Водій автомобіля ВАЗ 2108, 1978 року народження, та його пасажира, 1988 року народження, госпіталізовано в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники зі Львова за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили затиснутого деформованими конструкціями автомобіля ВАЗ пасажира. Також вони відключили акумуляторні батареї в обох автомобілях.

Причини ДТП встановлюють слідчі.