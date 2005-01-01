Львівські школярі передали меру міста екоялинку. Фото дня

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня5090

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Львівські школярі, які були учасниками акції «Збережемо життя ялинці», передали міському голові Андрію Садовому екоялинку. Ялинка виготовлена із солом'яного снопу, прикрашеного іграшками. За словами мера міста, цю ялинку встановлять при вході у Шевченківський гай, щоб мешканці та гості міста бачили альтернативу вирубці хвойних дерев. Під час акції «Збережемо життя ялинці», що відбувалася 22 грудня біля входу у Ратушу, також показали новорічні дерева з грецьких горіхів, кольорового паперу та ракушок.

фото: прес-служба Львівської міськради

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У Львові відкрили центральну міську ялинку ZAXID.NET
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