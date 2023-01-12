Водіїв та пішоходів закликають бути обачними та дотримуватися правил дорожнього руху

У четвер ввечері та впродовж п'ятниці, 13 січня, синоптики прогнозують у Львові густий туман та ожеледицю. За прогнозом погоди, у місті буде туман видимістю 200-500 метрів, повідомила прес-служба міської ради та рятувальники.

Синоптики з Львівського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують у місті до кінця доби 12 січня та впродовж п'ятниці, 13 січня, туман видимістю 200 – 500 м. Дороги вкриє ожеледиця.

Надзвичайники Львівщини та мерія закликають усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз й бути обачними. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), щоб водії могли вчасно побачити на дорозі.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, варто повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.