Синоптики розповіли про погоду на тиждень для західних областей
Очікується мокрий сніг, дощ, ожеледиця
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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Укргідрометцентр розповів про погоду на поточний тиждень 10-14 січня. За прогнозами синоптиків, 10-11 січня у західних областях, а 12 січня і на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря 10 січня:
- Хмельницька, Волинська та Рівненська області: +3°…+1°C вночі, вдень +2°…+4°C.
- Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області: вночі +4°…+2°C, вдень +3°…+5°C.
- Закарпаття: +3°…+5°C вночі, +5°…+7°C вдень.
11-12 січня:
- Львівська, Івано-Франківська, Волинська, Чернівецька області: вночі 0°…+2°C, вдень +2°…+4°C.
- Тернопільська, Рівненська області: вночі 0°…-2°C, вдень +1°…+3°C.
- Хмельницька область: вночі -1°…-3°C, вдень 0°…+2°C.
- Закарпаття: вночі +2°…+4°C, вдень +5°…+7°C.
13 січня у всіх західних областях вночі -1°…-3°C, вдень 0°…+2°C, на Закарпатті +2°…+4°C. Без опадів, місцями туман. Лише у Карпатах невеликий сніг, на Закарпатті мокрий сніг та дощ.
14 січня можливий невеликий мокрий сніг чи дощ. Температура повітря вночі -1°…-3°C, вдень +2°…+4°C. На Закарпатті до +4°…+6°C.
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