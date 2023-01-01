Синоптики зафіксували у Львові температурний рекорд: погода у перший день 2023 року – найтепліша за всі роки спостережень. Про це свідчать дані Гідрометцентру та сайту sinoptik.ua.

За даними синоптиків, станом на 11:00 неділі, 1 січня, температура повітря у Львові досягла 12°С. До кінця дня прогнозують потепління ще на 1-2 градуси. Це абсолютний температурний рекорд за всі 87 років спостережень, які проводить Український гідрометеорологічний центр.

За даними Гідрометцентру, до сьогодні найтеплішим 1 січня було у 2015 році, коли максимальна температура досягла 9°С. До 9°С також піднімалась температура повітря торік, 1 січня 2022 року.

В найближчі дні у Львові та області прогнозують теплу погоду, температура повітря триматиметься на рівні 9-12° тепла. Натомість ближче до Різдва очікуються похолодання і морози.