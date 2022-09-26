Вночі та вранці 27 вересня синоптики обіцяють густий туман у Львові. Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають бути обережними на дорогах.

За інформацією Львівського гідрометцентру, 27 вересня на території Львова та області буде туман видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У Львові вночі пройде невеликий дощ, вдень хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18° тепла. На Львівщині температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19° тепла.

Атмосферний тиск вночі падатиме, вдень зростатиме, відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Мерія Львова закликає водіїв бути обачними під час руху. Під час керування автомобілем в тумані варто увімкнути протитуманні фари, знизити швидкість руху та тримати безпечну дистанцію, уникати різких маневрів на дорозі.