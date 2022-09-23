Температура повітря опуститься до 3° морозу

Упродовж найближчих трьох діб, 23-25 вересня, синоптики прогнозують нічні заморозки до -3°С. Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Гідрометцентру.

За повідомленням центру з гідрометеорології, упродовж 23-25 вересня на у західних регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3°C. При цьому можливий туман з видимістю 200-500 м.

При цьому упродовж вихідних, 23 та 24 вересня температура повітря вдень у західних областях становитиме 12-17 градусів тепла. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями і без опадів. А у понеділок, 25 вересня, потепліє до 16-19 градусів, але можливі дощі.