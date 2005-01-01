Львівські синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 20:096690

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4-5 січня на Львівщині вночі та вранці на окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Водіїв закликають бути обачними під час руху.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 4 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів.

«Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер поривчастий південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. Атмосферний тиск слабо зростатиме, відносна вологість зменшиться», - йдеться у повідомленні синоптиків.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами. Пішоходам варто пам’ятати, що дорогу слід переходити у спеціально відведених місцях, адже на слизькій дорозі гальмівний шлях машин збільшується.

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