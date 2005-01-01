Львівські волейбольні «Кажани» у фіналі Кубка України зіграють із харківським «Локомотивом»

Львівські «Кажани» відіграли півфінальні поєдинки волейбольного Кубка України. На цій стадій турніру у суперники «вампірам» дістався клуб «МХП Вінниця». У першій дуелі «крилаті» зуміли всуху здолати гостей.

На початку другого матчу команди йшли дуже щільно. Стартові 5 хвилин вінничани затято протистояли господарям. Однак далі «зубаті» впевнено і без зайвих клопотів нарощували гандикап і впевнено перемогли із рахунком 25:13. Капітан «Кажанів» Владислав Діденко зазначив: «Вінниця» – хороший суперник. У будь-якому випадку, це півфінал Кубка. Ми чекали, що вони постараються мобілізуватися, реабілітуватися за попередню гру. Так і сталося. У першій партії вони почали опиратися. Ми витримали їхній опір, пішли вперед».

У другому сеті опір гостей зріс ще більше. Спершу вони відставали на декілька кроків, але потім зробили ривок і навіть перегнали «вампірів». 24:22 – для вінничан перемога у партії була на відстані одного пункту. Але вони не зуміли скористатися нагодою. У підсумку – 27:25 на користь господарів. Гравець «МХП-Вінниця» Георгій Клепко зізнався: «Ми десь зламалися. Можливо, коли не подав Іван Плясецький, і рахунок став 25:25, але ми не змогли подати. Це, можливо, нас переломило. Бо якщо б ми подали, може, все склалось би по-іншому».

У третій партії вінничани продовжували демонструвати норов. "Кажанам" доводилося наздоганяти суперників. Однак після 10 зароблених очок справи львів’ян покращилися. Наприкінці сету господарі ще трохи полоскотали нерви своїм вболівальникам. Але перемога таки за «крилатими» – 25:20. Наставник «Кажанів» Угіс Крастіньш зазначив: «Ми добре почали. Гарно захист спрацював і подавали непогано. Але, напевно, при 24:17 уже почали готуватися до походу в душ. Але треба було ще одне очко заробити. Та врешті нам вдалося, і я дуже радий».

Після двох «сухих» перемог львів’яни проходять у фінал, де 17 лютого зустрінуться із харківським «Локомотивом».