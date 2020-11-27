Вся снігоприбиральна техніка Львова готова до роботи та вже працює у режимі чергування. Машини з піскосумішшю завантажені і готові до виїзду у випадку погіршення погодніх умов. У ШРП міста загалом є 138 одиниць техніки. З них черують — 36.

«Ми підготували техніку, яка працюватиме взимку, зробили запас протиожеледних матеріалів, ми забезпечили техніку, відповідним кваліфікованим персоналом. Зараз у нас вже чергує щоночі відповідна кількість техніки і персоналу на кожному з наших шляхоремонтних підприємств. У нас є 24 тис. тонн піско-соляної суміші, орієнтовно 5,5 тонн чистої технічної солі і 86 тонн хімічного реагенту, який ми використовуємо в центральній частині», — розповів Олександр Одинець, директор міського департаменту ЖКГ.

Також заготували 17 тис. м3 протиожеледних засобів. Сіллю збираються посипати магістральні дороги, а внутрішньоквартальні дороги та підйоми — піскосумішшю. Реагенти збираються використовувати у центральній, пішохідній частині міста.

«Крім того, якщо говорити про персонал, який залучається до роботи в зимовий період, разом з працівниками ручного прибирання, в нас є 2390 осіб», — додав Одинець.

У кожному ШРП снігоприбиральна техніка їздить за певним маршрутом, аби там прибирати сніз чи усувати ожеледицю.

«Вся техніка готова. У нас є маршрути по району. Вся техніка, яка є на чергуванні, їде по своєму маршруту. Маршрути — це є основні вулиці в першу чергу. Якщо вся техніка, то значить всі 7 одиниць з піскорозкидувачів мають свої маршрути, які перекривають повністю весь район», — зазначив голова ШРП Шевченківського району Володимир Гордій.

Техніку перевели на зимовий режим роботи: встановлено цілодобове чергування. У випадку необхідності комунальники працюватимуть вночі.

Нагадаємо, вже у ці вихідні по всій Україні суттєво погіршиться погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг.