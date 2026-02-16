Заняття відбуватимуться по суботах у Львівській політехніці

У Львові створили новий гурток для школярів «Винахідники». На ньому учнів 7–11 класів навчатимуть електронної інженерії. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

Інженерно-технологічний гурток «Винахідники» створили за проєктом для активної та небайдужої патріотичної молоді України «Особистий шлях». Учасники навчатимуться на курсах, присвячених інженерії та новітнім технологіям, із поєднанням теоретичної підготовки та практичної роботи.

Перший напрям практичного курсу з електронної інженерії для учнів 7–11 класів стартує з 28 лютого. Програма курсу передбачає:

опанування основ електроніки;

роботу з елементною базою, сенсорами та мікросхемами;

паяння;

програмування та роботу з платформою Arduino;

виконання практично орієнтованих завдань і проведення експериментів.

Учасники гуртка реалізовуватимуть реальні інженерні проєкти та створити перші власні пристрої. Зокрема, навчаться паяти, працювати з сенсорами та мікросхемами. Навчання відбуватиметься у суботу на базі кафедри електронної інженерії Львівської політехніки. Для відбору в гурток необхідно зареєструватися.