Дрони переносять понад 1 кг вибухівки та знищують важку техніку противника

Зі Львова на фронт відправили 202 квадрокоптери DJI Mavic 3 та дрони-камікадзе FPV, які переносять понад 1 кг вибухівки та знищують важку техніку противника. Їх передали у понеділок, 19 червня, в межах благодійного проекту «Пташки Перемоги». Дрони отримають львівські бригади – 80 ОДШБ, 24 ОМБ ім. Короля Данила, 125 та 103 бригади ТрО, а також бригади західного оперативного командування, повідомила ЛОВА.

До ініціативи долучились як українські меценати, так і міжнародні благодійники з Чехії. Також на фронт передали дві антидронові рушниці. А представникам 7 прикордонного загону – два навчальні комплекси з безпілотниками, антенами, пультами, спецокулярами.

«Кожен новий дрон – це ще один крок назустріч перемозі. Від початку квітня передали 264 пристрої. Левова частка дронів, які вже вдало працюють у спецпідрозділах на передовій, – це DJI Mavic 3, сучасні, легкі та маневрені квадрокоптери з високим рівнем точності та надійності. Завдяки їхній роботі видно і техніку, і особовий склад противника», – зазначив начальник Львівського ОТЦК та СП Олександр Тіщенко.

Проект «Пташки Перемоги» має за мету назбирати тисячу дронів для військових. Сьогодні передали другу партію – 202 дрони, які закупили у червні.