Львівська міськрада преміювала двірників за понаднормову роботу під час негоди

У середу, 13 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про виділення 631 двірнику міста премій у розмірі 10 тис. грн за понаднормову роботу з ліквідації наслідків негоди наприкінці листопада – на початку грудня цього року. Попередньо це рішення підтримала депутатська комісія фінансів і планування бюджету.



«Ми проаналізували роботу наших двірників на минулих вихідних, коли були надскладні погодні умови, а саме випала місячна норма мокрого снігу. Тоді 631 двірник вийшов на роботу у вихідні дні та відповідально допомагав боротись з негодою. Відтак кожен з них заслуговує на матеріальне заохочення. Йдеться про премію у розмірі 10 тис. грн», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Орест Тимчишин.

«Маємо цінувати працю людей, які, незважаючи на погодні умови, сумлінно і понаднормово виконували свою роботу і розчищали снігові замети, щоб забезпечити прохід для пішоходів», – додав посадовець.

За даними мерії, загалом у Львівській громаді працює 1516 двірників. Матеріальне заохочення отримає третина двірників, які найбільш відповідально виконують свою роботу. Доручення виплатити премії двірникам, які найкраще спрацювали, дав міський голова під час апаратної наради минулого тижня.