Підприємцям Львівщини виплатили 1,82 млн грн в межах програми секторальної підтримки мікро- та малого бізнесу. Гроші на конкурс проектів з розвитку бізнесу надав Європейський Союз, який переказав кошти до державного бюджету, а звідти їх перерахували підприємцям Львова та області.

У конкурсі, який тривав упродовж липня-жовтня 2020 року, взяли участь 58 проектів від підприємців Львівщини – ФОПів та дрібних компаній. Згідно з умовами, малий підприємець мав подати на розгляд проект з покращення власної справи, опісля конкурсна комісія обласної державної адміністрації відібрала найкращі пропозиції. Переможці, а це 31 проект, отримали спеціальні ваучери на суму 50 – 150 тис. грн, які вони мали право витратити на розробку або промоцію нових видів продукції, підготовку бізнес-планів, експортної стратегії, патентування та інші послуги. Повного переліку переможців ЛОДА наразі не оприлюднила.

Ваучери роздавали на умовах співфінансування – спочатку підприємець мав сплати повну вартість проекту компанії-ментору з власної кишені, а вже потім йому відшкодовували 70% вкладених грошей. Конкурс було реалізовано коштом ЄС, який перерахував гроші в межах програми секторальної підтримки мікро- і малого бізнесу до державного бюджету України. Звідти гроші надійшли до ЛОДА, яка вже перерахувала їх підприємцям. Загалом переможцям виплатили 1,82 млн грн.

«Найбільше на конкурсі було підприємців, що працюють в галузі надання послуг – це готельно-ресторанний бізнес, торгівля, транспортні компанії», – розповів ZAXID.NET голова управління промисловості та підприємництва департаменту економічної політики ЛОДА Орест Гринів. За його словами, левову частку проектів становили заявки на сертифікацію продукції, яку виготовляють підприємці, розробку нових бізнес-планів, покращення сайтів та проведення аудиту.

Одним з переможців конкурсу стала «Львівська свічкова мануфактура», яка отримала ваучер майже на 140 тис. грн. Її співвласник Андрій Сидор розповів ZAXID.NET, що вони скористалися нагодою, щоби завдяки грошовій підтримці налагодити онлайн-торгівлю та створити стратегію розвитку компанії на найближчі роки.

«Ми маємо кілька бізнесів ­– це івент-бізнес, хостел, а свічкова мануфактура виникла більше як хобі. Цьогоріч ми зрозуміли, що хобі непогано було б перетворити на бізнес. Вплинула на це рішення пандемія, коли треба було рахувати кожну копійку. Крамниця через карантин тривалий час була зачинена, продажів не було, тому ми вирішили розвивати онлайн-напрям, а також франшизу в інших містах», – зазначив Андрій Сидор та додав, що радить іншим підприємцям наступного року подавати свої проекти на цей конкурс. «Це підтримка не на словах, а реальними справами і грошима», – наголосив він.

Нагадаємо, конкурс з надання ваучерів для покращення бізнесу проводять в області вже вдруге. 2019 року ваучери отримали 20 бізнесменів зі Львова та області. Здебільшого це були ті, хто працює в галузі надання послуг.

2021 року ЛОДА також має намір провести цей конкурс для підприємців.