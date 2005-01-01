Львівський аеропорт відкриває 17 нових напрямків

У 2018 році зі Львова можна буде полетіти в 37 міст у 17 країнах світу

ЕкономікаАндрій Дрозда, сьогодні, 17:2929991

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Львівський аеропорт відкриває 17 нових напрямків
фото Аеропорт «Львів»
Зі Львова запустять 17 нових міжнародних авіарейсів

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького повідомив, що впродовж 2018 року зі Львова запустять 17 нових міжнародних авіарейсів. 12 нових авіарейсів почнуть літати навесні і влітку, а ще 5 напрямків відкриють восени.

Зокрема, компанія Wizz Air запускає чотири нових напрямки. Від 25 березня зі Львова вже можна полетіти до Дортмунда, а з 26 березня – до Гданська і Катовіце. Рейси здійснюються двічі на тиждень. З 1 травня Wizz Air почне тричі на тиждень літати зі Львова до Лондона. Саме на запуск рейсу до столиці Великобританії чи не найбільше очікують у Львові.

Від 22 червня з львівського аеропорту до Мілана і Рима тричі на тиждень літатиме італійська авіакомпанія Ernest Airlines. У грудні минулого року італійці вже відкрили один рейс до Мілана, а від початку року обслуговують ще два напрямки – Венецію і Неаполь.

Ще три авіакомпанії відкривають по одному новому напрямку: польський LOT з 27 березня літає в Ольштин-Мазури, українська МАУ з 27 квітня двічі на тиждень літатиме до Барселони, а ще одна вітчизняна компанія Yanair з 8 червня запускає рейс до Батумі.

Карта із новими авіарейсами зі Львова (клікніть для збільшення)

Справжній прорив на Захід відбудеться 28 жовтня. Саме тоді європейський лідер лоукост-перевізників авіакомпанія Ryanair запускає аж п’ять нових напрямків: Дюссельдорф, Лондон, Меммінген, Варшаву та Краків.

Чималий попит на вже існуючі авіарейси підштовхнув авіакомпанії до збільшення частотності польотів. Austrian Airlines тепер літатиме до Відня аж 11 разів на тиждень, а Turkish Airlines – до Стамбула 7 разів на тиждень. Wizz Air збільшить кількість польотів до Вроцлава до чотирьох на тиждень. МАУ літатиме двічі на тиждень до Рима, а Ernest Airlines літатиме до Мілана тричі на тиждень.

Також кількість рейсів зі Львова значно зросте у літній сезон за рахунок чартерних перевізників. Відновляться чартерні польоти до Анталії, Шарм-ель-Шейха, Даламана, Хургади. Також цього року традиційно виконуватимуться регулярні рейси до Салонік та Іракліона.

Додамо також, що у грудні 2017 року Кабмін затвердив фінплан аеропорту «Львів» на 2018 рік з показниками доходу у 390,37 млн грн та чистого прибутку на рівні 62,7 млн грн. А за темпами росту пасажиропотоку в 2017 році львівський аеропорт посів друге місце в Україні.

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