За темпами росту пасажиропотоку у 2017 році аеропорт «Львів» посів друге місце в Україні

Впродовж 2017 року пасажиропотік українських аеропортів зріз на 27,6%. Лідирує за цим показником міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) зі зростанням на 64,2%. А міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з приростом 46,3% опинився на другому місці серед летовищ України. Однак даних з міжнародного аеропорту «Бориспіль» наразі немає. Про це пише Avianews.com з посиланням на інформацію Державіаслужби України.
Так, за підрахунками Державіаслужби України, міжнародний пасажиропотік українських аеропортів у 2017 році склав майже 15,6 млн людей, що на 29,9% більше, ніж у 2016 році.
Однак, як повідомляв ZAXID.NET, аеропорт «Бориспіль», хоч і не підбив ще остаточних підсумків за 2017 рік, уже 8 грудня прийняв 10-мільйонного пасажира – таким чином він встановив історичний рекорд України.
На першому місці за темпами зросту пасажиропотоку у 2017 році серед українських аеропортів, які зробили підрахунки та опублікували їх, опинився аеропорт «Жуляни», послугами якого скористалися понад 1,85 млн пасажирів, тобто на 64,2% більше, ніж у 2016 році. Приріст аеропорту «Львів» склав 46,3% – 1,08 млн пасажирів у 2017 році. Позитивний приріст зберегли також аеропорти Харкова та Запоріжжя – 35% та 27% відповідно. А от аеропорт Дніпра зменшив цей показник на 2,8% порівняно з 2016-м роком – у 2017-му його послугами скористалися 277 тис. пасажирів.
Інформація про пасажиропотік аеропортів України за 2017 рік:
|
Аеропорт
|
Всього пасажирів
|
Внутрішні рейси
|
Міжнародні рейси
|
Бориспіль
|
немає даних
|
немає даних
|
немає даних
|
Жуляни
|
1,85 млн
(+64,2%)
|
0,083 млн
(+32,6%)
|
1,77 млн
(+66,1%)
|
Львів
|
1,08 млн
(+46,3%)
|
0,17 млн
(+12,1%)
|
0,91 млн
(+55,5%)
|
Харків
|
0,8 млн
(+35%)
|
0,18 млн
(+13%)
|
0,63 млн
(+42%)
|
Запоріжжя
|
0,35 млн
(+27%)
|
немає даних
|
немає даних
|
Дніпро
|
0,28 млн
(-2,8%)
|
0,13 млн
(-8,8%)
|
0,15 млн
(+3,3%)
*Таблиця складена на основі офіційної статистики та доповнена по мірі публікації статистики аеропортами.
Українські авіакомпанії в минулому році перевезли майже 10,6 млн людей, що на 27,5% більше у порівнянні з 2016 роком.
Нагадаємо, 1 грудня 2017 року вперше за 26 років Незалежності України аеропорт «Львів» прийняв мільйонного пасажира.
Додамо також, що у грудні 2017 року Кабмін затвердив фінплан аеропорту «Львів» на 2018 рік з показниками доходу у 390,37 млн грн та чистого прибутку на рівні 62,7 млн грн.
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