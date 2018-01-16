За темпами росту пасажиропотоку у 2017 році аеропорт «Львів» посів друге місце в Україні

Фото ілюстративне

Впродовж 2017 року пасажиропотік українських аеропортів зріз на 27,6%. Лідирує за цим показником міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) зі зростанням на 64,2%. А міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з приростом 46,3% опинився на другому місці серед летовищ України. Однак даних з міжнародного аеропорту «Бориспіль» наразі немає. Про це пише Avianews.com з посиланням на інформацію Державіаслужби України.

Так, за підрахунками Державіаслужби України, міжнародний пасажиропотік українських аеропортів у 2017 році склав майже 15,6 млн людей, що на 29,9% більше, ніж у 2016 році.

Однак, як повідомляв ZAXID.NET, аеропорт «Бориспіль», хоч і не підбив ще остаточних підсумків за 2017 рік, уже 8 грудня прийняв 10-мільйонного пасажира – таким чином він встановив історичний рекорд України.

На першому місці за темпами зросту пасажиропотоку у 2017 році серед українських аеропортів, які зробили підрахунки та опублікували їх, опинився аеропорт «Жуляни», послугами якого скористалися понад 1,85 млн пасажирів, тобто на 64,2% більше, ніж у 2016 році. Приріст аеропорту «Львів» склав 46,3% – 1,08 млн пасажирів у 2017 році. Позитивний приріст зберегли також аеропорти Харкова та Запоріжжя – 35% та 27% відповідно. А от аеропорт Дніпра зменшив цей показник на 2,8% порівняно з 2016-м роком – у 2017-му його послугами скористалися 277 тис. пасажирів.

Інформація про пасажиропотік аеропортів України за 2017 рік:

Аеропорт Всього пасажирів Внутрішні рейси Міжнародні рейси Бориспіль немає даних немає даних немає даних Жуляни 1,85 млн (+64,2%) 0,083 млн (+32,6%) 1,77 млн (+66,1%) Львів 1,08 млн (+46,3%) 0,17 млн (+12,1%) 0,91 млн (+55,5%) Харків 0,8 млн (+35%) 0,18 млн (+13%) 0,63 млн (+42%) Запоріжжя 0,35 млн (+27%) немає даних немає даних Дніпро 0,28 млн (-2,8%) 0,13 млн (-8,8%) 0,15 млн (+3,3%)

*Таблиця складена на основі офіційної статистики та доповнена по мірі публікації статистики аеропортами.

Українські авіакомпанії в минулому році перевезли майже 10,6 млн людей, що на 27,5% більше у порівнянні з 2016 роком.

Нагадаємо, 1 грудня 2017 року вперше за 26 років Незалежності України аеропорт «Львів» прийняв мільйонного пасажира.

Додамо також, що у грудні 2017 року Кабмін затвердив фінплан аеропорту «Львів» на 2018 рік з показниками доходу у 390,37 млн грн та чистого прибутку на рівні 62,7 млн грн.