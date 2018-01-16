За темпами росту пасажиропотоку у 2017 році аеропорт «Львів» посів друге місце в Україні

Загальний пасажиропотік аеропортів України за рік зріс на 27,6%

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 13:423080

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За темпами росту пасажиропотоку у 2017 році аеропорт «Львів» посів друге місце в Україні
фото Unsplash.com
Фото ілюстративне

Впродовж 2017 року пасажиропотік українських аеропортів зріз на 27,6%. Лідирує за цим показником міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) зі зростанням на 64,2%. А міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з приростом 46,3% опинився на другому місці серед летовищ України. Однак даних з міжнародного аеропорту «Бориспіль» наразі немає. Про це пише Avianews.com з посиланням на інформацію Державіаслужби України.

Так, за підрахунками Державіаслужби України, міжнародний пасажиропотік українських аеропортів у 2017 році склав майже 15,6 млн людей, що на 29,9% більше, ніж у 2016 році.

Однак, як повідомляв ZAXID.NET, аеропорт «Бориспіль», хоч і не підбив ще остаточних підсумків за 2017 рік, уже 8 грудня прийняв 10-мільйонного пасажира – таким чином він встановив історичний рекорд України.

На першому місці за темпами зросту пасажиропотоку у 2017 році серед українських аеропортів, які зробили підрахунки та опублікували їх, опинився аеропорт «Жуляни», послугами якого скористалися понад 1,85 млн пасажирів, тобто на 64,2% більше, ніж у 2016 році. Приріст аеропорту «Львів» склав 46,3% – 1,08 млн пасажирів у 2017 році. Позитивний приріст зберегли також аеропорти Харкова та Запоріжжя – 35% та 27% відповідно. А от аеропорт Дніпра зменшив цей показник на 2,8% порівняно з 2016-м роком – у 2017-му його послугами скористалися 277 тис. пасажирів.

Інформація про пасажиропотік аеропортів України за 2017 рік:

Аеропорт

Всього пасажирів

Внутрішні рейси

Міжнародні рейси

Бориспіль

немає даних

немає даних

немає даних

Жуляни

1,85 млн

(+64,2%)

0,083 млн

(+32,6%)

1,77 млн

(+66,1%)

Львів

1,08 млн

(+46,3%)

0,17 млн

(+12,1%)

0,91 млн

(+55,5%)

Харків

0,8 млн

(+35%)

0,18 млн

(+13%)

0,63 млн

(+42%)

Запоріжжя

0,35 млн

(+27%)

немає даних

немає даних

Дніпро

0,28 млн

(-2,8%)

0,13 млн

(-8,8%)

0,15 млн

(+3,3%)

*Таблиця складена на основі офіційної статистики та доповнена по мірі публікації статистики аеропортами.

Українські авіакомпанії в минулому році перевезли майже 10,6 млн людей, що на 27,5% більше у порівнянні з 2016 роком.

Нагадаємо, 1 грудня 2017 року вперше за 26 років Незалежності України аеропорт «Львів» прийняв мільйонного пасажира.

Додамо також, що у грудні 2017 року Кабмін затвердив фінплан аеропорту «Львів» на 2018 рік з показниками доходу у 390,37 млн грн та чистого прибутку на рівні 62,7 млн грн.

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