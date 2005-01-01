За рік пасажиропотік у львівському аеропорту виріс на 46%

Кількість авіврейсів зросла на третину

СуспільствоМар'яна Вербовська, 4 січня2920

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За рік пасажиропотік у львівському аеропорту виріс на 46%
У грудні Міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького вперше за 26 років прийняли мільйонну пасажирку

У період з січня до грудня 2017 року Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прийняв на 46% більше пасажирів, аніж за аналогічний період 2016 року. Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.

«За результатами діяльності аеропорту у 2017 році (січень-грудень) авіаперевезеннями скористалися 1 млн 80 тис. пасажирів, що на 46,3% більше, ніж за 2016 рік (738 тисяч пасажирів)», - йдеться у повідомленні аеропорту.

На міжнародних рейсах було перевезено 906 тисяч пасажирів (84%), а на внутрішніх – 174 тисяч пасажирів (16%).

Кількість здійснених рейсів у 2017 році – 11 983, що на 35% більше, ніж за 2017 рік (8877).

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