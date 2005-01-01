Львівський соліст балету відкидає звинувачення у підтримці «ЛДНР»

Артист Львівського театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Микола Санжаревський

Соліст Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, арт-директор та вчитель Львівської школи академічного та сучасного балету Микола Санжаревський, якого звинуватили у підтримці і фінансуванні терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», заперечив свою причетність до сепаратистів. Проте СБУ, яка уже раніше перевіряла його діяльність, має намір провести повторну перевірку.

Інформація про те, що Микола Санжаревський на своїй сторінці ВКонтакте поширює дописи від сепаратистських спільнот та відверто підтримує самопроголошені республіки «ЛНР» та «ДНР», з'явилася у вівторок, 9 січня. Про це на сайті Enigma написала одеська журналістка та блогерка Олена Добровольська, надавши скріншоти сторінки Миколи Санжаревського.

Також Олена Добровольська стверджує, що Микола Санжаревський займається збором грошей для сепаратистських організацій через WebMoney.

Скріншоти з ВК-сторінки Миколи Санжаревського

Прикметно, що майже за добу до публікації Добровольської сайт «Миротворець» включив Миколу Санжаревського у свою базу як людину, яка « проводить антиукраїнську пропаганду та займається збором коштів для НВФ ДНР». Олена Добровольська не відповіла на питання ZAXID.NET, чи пов'язана її публікація з появою Санжаревського у базі «Миротворця».

За день до публікації Олени Добровольської досьє Миколи Санжаревського з'явилось у базі сайту «Миротворець»

Сам Микола Санжаревський заперечує звинувачення у підтримці сепаратистів і заявив ZAXID.NET, що звернеться до СБУ з проханням перевірити інформацію, яку про нього поширюють у ЗМІ та соцмережах.

«Річ в тому, що доступ до сторінки в ВК був втрачений ще у 2014, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015 або 2016 СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень і моєї причетності до протиправних дій не виявили, – заявив у коментарі ZAXID.NET Микола Санжаревський. – Але, судячи з повторного резонансного звинувачення, я вимушений буду запросити нову перевірку (чи щось на кшталт цього), оскільки такі звинувачення можуть знищити все, що я і моя команда створили, та назавжди сплюндрувати моє ім'я. У зв'язку з цим прошу дочекатися мого повернення і походу до інстанцій!».

На офіційному сайті Львівської Опери 10 січня з'явилось повідомлення про те, що керівництво театру вже звернулося до УСБУ у Львівській області через цю ситуацію. «З метою перевірки наведених у ЗМІ фактів дирекція Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької звернулася з офіційним запитом до Управління Служби безпеки України у Львівській області. Із даного факту проводиться також внутрішнє розслідування», – йдеться у повідомленні на сайті театру.

Речник УСБУ у Львівській області Олег Александров підтвердив ZAXID.NET інформацію про те, що у 2015 році стосовно Санжаревського проводили перевірку і винесли йому офіційне застереження від подібних дій.

«Тоді не було достатніх доказів та складу злочину, аби порушувати проти Миколи Санжаревського кримінальне провадження через сепаратизм чи державну зраду, але були певні підстави надати йому офіційне застереження від подібних дій, – сказав ZAXID.NET Олег Александров. – Щодо скандалу, який розгорівся вчора, діяльність Миколи Санжаревського обов’язково перевіримо».